اتحاد العمال: إجراءات الوطنية للتدريب تؤكد جدية الحوار الوطني

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإجراءات التي أعلنتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بشأن اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عاما للحوار الوطني، واختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، فضلا عن بدء الحوار الوطني أول يوليو المقبل.

الحوار الوطني

وقال البدوي في بيان اليوم الأربعاء إن الإجراءات التي اتخذتها الأكاديمية الوطنية للتدريب تؤكد جدية الحوار والسعي لوجود آلية تييح لجميع أطياف الشعب المصرى المشاركة في هذ الحوار، والوصول إلى نتائج تساهم في وضع حلول جذرية لجميع نقاط الخلاف.

وأضاف أن اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منساقا عاما للحوار يؤكد أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للم الشمل الوطني، مؤكدا أن ضياء رشوان يمتلك خبرة سياسية وإعلامية كبيرة.

وأوضح أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تتمتع بحيادية، كما أنها تقف على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع المشاركة في الحوار الوطني، مؤكدا ثقته في وعي المشاركين بالحوار الوطني لإنجاح الحوار وتحقيق أهدافه ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة.

أكاديمية التدريب

وكانت إدارة الحوار الوطني أعلنت اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقاً عاما للحوار الوطني، بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، لافتة إلى بده أولى جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم.

وأوضحت أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة، والخبراء، من 15 عضواً، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري.