كرم جبر يهنئ ضياء رشوان ومحمود فوزي باختيارهما لإدارة الحوار الوطني

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كلا من المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس، لاختياره رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان نقيب الصحفيين لاختياره منسقا عاما.

وقال كرم جبر في بيان له: «أهنئ المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باختياره رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، وأتمنى له النجاح في مهمته وهو كفء لها، كما أهنئ نقيب الصحفيين ضياء رشوان باختياره منسقا عاما للحوار، وكل الأمنيات الطيبة للزميلين العزيزين بالنجاح والتوفيق في المهمة الوطنية».