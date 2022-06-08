«التنسيقية» تثمن إجراءات إدارة الحوار الوطني بشأن اختيار رشوان وفوزي

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما جاء في بيان إدارة الحوار الوطني، بشأن اختيار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقًا عاما للحوار الوطني، واختيار المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية اللحوار الوطني.

الحوار الوطني

وأكدت التنسيقية في بيان لها قبل قليل، أن الإجراءات المعلنة وفق بيان الأكاديمية الوطنية تكفل المشاركة الفعالة، وإدارة الحوار الوطني مع ممثلي كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، وصولا إلى مخرجات تخدم صالح المواطن المصري.

تنسيقية شباب الأحزاب

دعت التنسيقية جميع الأحزاب السياسية والتيارات الشبابية، إلى الانخراط في الحوار الوطني على جميع المحاور والملفات الخاصة، من أجل فتح مسارات للتفاعل حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة.

وتحث التنسيقية، المواطنين إلى إرسال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات عبر الرابط من هنا.