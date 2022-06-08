ضياء رشوان منسقا عاما لـ«الحوار الوطني».. وبدء الجلسات في الأسبوع الأول من يوليو

أعلنت إدارة الحوار الوطني اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقًا عامًا للحوار الوطني، إضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، على أن تبدأ أولى جلسات الحوار الوطني الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم.

وأوضحت أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية، وكل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضوًا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات، وفقًا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم الوطن.

إدارة الحوار الوطني: أولى الجلسات الأسبوع الأول من يوليو

وتابعت إدارة الحوار الوطني أنه جرى الانتهاء من كافة التجهيزات واللوجستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجستية.

وأكدت إدارة الحوار الوطني استمرار الأكاديمية في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي، بعيدًا عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

أمانة فنية برئاسة المستشار محمود فوزي

وأشارت إدارة الحوار الوطني إلى أنه جرى تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة المستشار محمود فوزي، لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجستية والتنظيمية للحوار الوطني وتوفير كافة المعلومات اللازمة لإدارة الحوار.

وأضافت أن الأمانة الفنية سلمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى السيد ضياء رشوان، تمهيدًا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطني، كما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة.

تواصل استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني

ولفتت إدارة الحوار الوطني إلى استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات، فضلًا عن توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار الوطني، والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية وبالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعال.

كما تتلقى إدارة الحوار الوطني المقترحات والاستفسارات عبر رسائل الواتساب على الأرقام التالية 01093888833 ، 01025521555.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلن إطلاق الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة الجمهورية الجديدة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023 .