خالد عكاشة: هتافات 2013 دليل على ثقة المصريين في السيسي

قالت العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن السنوات الثمانية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن سيكتبها التاريخ لأنها جاءت في أوقات عصيبة وصعبة وحجم تحديات غير مسبوقة واجهت الإنسان المصري والدولة المصرية، لافتا إلى السنوات الثمانية تم بناءها طوبة طوبة وخطوة خطوة، مبينا أن الشعب المصري يكاد لأول مرة يختار رئيس الجمهورية بآلية الاستدعاء عقب قيام ثورة 30 يونيو حيث رأى الشعب ضرورة وضع رهانه على شخصية وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي.

هتاف انزل يا سيسي

وأضاف «عكاشة» خلال استضافته على فضائية ExtraNews، مساء اليوم الأربعاء أن المصريين كانوا يركزون على الشخصيات العامة بعد ثورة 30 يونيو وكان هناك رهان على الرئيس السيسي مواصلا: «كان فيه هتاف انزل يا سيسي وده كان موضوعي جدا ومعبر عن الشارع المصري بأمر لم يتدخل فيه أحد، وشعر المصريين جميعا بأن شخصية الرئيس ممكن أن تحتل موقع القيادة في هذا الموقف المعقد».

مصر معرضة للتهديد

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ذكرياته بعد 30 يونيو شملت مراقبة الأنشطة الإرهابية في المنطقة وفي مصر خاصة وسط محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتهديد مصر بشكل دائم ولكن جميع المصريين كانوا يعرفون مخططهم وتهديد الأمن القومي بشكل غير مسبوق، مواصلا: «نزلت 30 يونيو لإنقاذ الدولة وكان كل التفكير من 2013 إلى 2014 توضح ضرورة قدوم رئيس مصري ذو خلفية أمنية لذلك انحازت إلى الرئيس السيسي بدون تفكير في البناء أو الاقتصاد».