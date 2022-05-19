جاسم خلفان: جماعة الإخوان ليس لها علاقة بالإسلام.. ولم تعرف إلا مصالحها

قال الدكتور جاسم خلفان، الكاتب الإماراتي والمحلل سياسي، إنه دائما ما يصف العام الذي حكم فيه جماعة الإخوان الإرهابية مصر، بالذي سقطت فيه تاريخ الدولة المصرية، وكان لا يمكن أن يقبل العالم العربي هذا الخلل، وحكم جماعة لا ترى إلا مصالحها فقط، مؤكدا أن الجماعة وصلت إلى الحكم بالتزييف، ورحلوا بإرادة الشعب المصري، رغم أن الجميع كان يعرف واقعهم، وكان لديهم مخططات ليست في القاهرة فقط.

جماعة الإخوان كانت تنظر إلى الإمارات على أنها بيت المال الخاص

وأضاف «خلفان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي أحمد الدريني، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن جماعة الإخوان كانت تنظر إلى الإمارات على أنها بيت المال الخاص بهم، لكن دبي كانت لهم بالمرصاد؛ إذ أن هذه الجماعة الإرهابية جاءوا بمخطط أجنبي تحت مظلة الربيع العبري، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية، والكويت والإمارات العربية المتحدة، وقفوا مع مصر قلبًا وقالبًا أثناء فترة الاضطراب.

الجماعة الإرهابية ليس لها علاقة بالإسلام

وأكد الكاتب الإماراتي والمحلل السياسي، أن الدول الخليجية أو العربية بشكل كامل لم تكن قط توافق على تواجد عناصر جماعة الإخوان في حكم مصر، ومن هنا أبدت الدول العربية استعدادها للوقوف مع مصر، حتى تتخلص من هؤلاء الشرزمة، الذين فشلوا في حكم الدولة، وذكروا أنهم جاءوا لحكم مصر 800 عاما، موضحًا أن تلك الجماعة الإرهابية ليس لها علاقة بالإسلام، بل ينفذون أجندات أجنبية مرتبطة بالدول التي صنعتهم.