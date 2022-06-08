«زراعة عين شمس»: السيسي بذل جهدا جبارا لتحقيق الأمن الغذائي لمصر

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إنّ الزراعة هي قطاع الخير، حيث شهدت طفرة كبيرة في السنوات الثماني الماضية، موجّها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما يبذله من جهد جبار في السنوات الماضية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

الدول الكبرى عانت على مستوى تواجد السلع الزراعية

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ الدول الكبرى عانت من أزمة في توافر السلع الزراعية، مثل ألمانيا وفرنسا وأمريكا، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، بينما المواطن المصري لم يعاني من توفر السلع.

الأمن الغذائي أمن قومي

وأضاف جلال، أنّ الغذاء أمن قومي، والرئيس عبدالفتاح السيسي ارتأى هذا الأمر جيدا، ويعلم أنّ تنمية القطاع الزراعي هي قلب التنمية الاقتصادية، خاصة أنّ مصر عانت بشدة من عدم الرؤية الثاقبة للقطاع الزراعي، ما أدى إلى اعتمادنا على جزء كبير من المحاصيل الزراعية من الخارج.

التغيرات المناخية

وتابع عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أنّ العالم يواجه الآن مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي وليس المصري فقط، ومن هنا تحركت الدولة المصرية لعمل مشروعات قومية، يتنوع إنتاجها بين النباتي والحيواني.

طفرة في إنتاجية الفدان

وأوضح جلال، أنّ مصر شهدت طفرة في إنتاجية الفدان، من خلال التوسع الرأسي، ما تمثل في زيادة إنتاجية وحدة المساحة من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة الري الحديثة ونظم الزراعة الذكية، فضلا عن التوسع الأفقي من خلال المشروعات العملاقة مثل الـ550 ألف فدان.