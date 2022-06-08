مواطن يشكر السيسي بعد نقل أسرته إلى معهد ناصر للعلاج: «مسبناش»

قال سعيد عبد الحميد، المواطن الذي استجاب له الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان يعمل في البوفيه والنظافة ولا يستطيع الحركة بسهولة بسبب تركيب شبكة في الجزء السفلي من جسده وحاليا غير قادر على العمل، بجانب مرض زوجته وأبنائه الخمسة أيضا، وأجروا عمليات جراحية جمعيا، لافتا إلى أن الأسرة كلها تم حجزها بالكامل في معهد ناصر، فالأبناء لديهم ضربات قلب سريعة وأزمات بالكلى بجانب أزمات صحية مختلفة، لافتا إلى أنه غير قادر على الإنفاق عليهم بشكل جيد بسبب مرضهم جميعا ومرضه هو أيضا.

عبد الحميد: الرئيس صاحب قلب رحيم

وأضاف «عبد الحميد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تدخل وتبنى مشكلته عقب استغاثته به، مبينا أن الرئيس السيسي صاحب قلب رحيم: «مسبناش وأنا عاجز عن شكره».

نصيحة للشباب المقبل على الزواج

ونصح الشباب المقبلين على الزواج بتنظيم النسل لأن مسئولية الطفل كبيرة، لافتا إلى أن شبابه ذهب لأن أولاده غير أصحاء ومحرومين من التعليم ودون مأوى، متابعا: «ابني لما بيعيط ببقى مكسور ومش عارف أعمل حاجة».