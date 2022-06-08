عاجل.. إصابة 4 مواطنين في تصادم سيارة ملاكي وميني باص بالتجمع

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميني باص على طريق التجمع بالقاهرة الجديدة، وجرى نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث لإسعافهم.

حادث مروري في منطقة التجمع

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت إخطاراً بوقوع حادث مروري في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، وانتقل رجال المرور على الفور إلى مكان الحادث، وجرى رفع حطام السيارة والميني الباص من خلال الأوناش من أجل تسيير حركة السيارات.

نقل المصابين إلى المستشفى: حالتهم مستقرة

على الفور وعقب وقوع الحادث المروري جرى نقل المصابين إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين كدمات وكسور، ولكن حالتهم مستقرة.