بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في حادث مروري مروع بقنا

أصيب 11 شخصا، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى جامبو بالطريق الصحراوي الغربي بقرية الزوايدة مركز نقادة، جنوب محافظة قنا.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا، يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع جامبو بالقرب من قرية الزوايدة بنقادة على الطريق الصحراوي الغربي، وأسفر عن إصابة 11 شخصا.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين

دفع مرفق إسعاف قنا بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وجاءت أسماء المصابين هم: منة سيد عبد الدايم، 11 عاما، عامل، كدمات وسحجات، وياسمين سيد عبد الدايم ، 14 عاما، جرح قطعي بفروة الراس، نجاح إبراهيم مليجي، 50 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، حسين محمد إبراهيم، 30 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، وحسام مساعد ميكي، 27 عاما، كسر بالساق اليسرى، عاطف سيد عبد الدايم، 16 عاما، كسر بالساعد الأيسر، 27 عاما، سامية جمعة حسين، 40 عاما، كسر بالساعد الأيمن، نادر عادل عبد الدايم 25 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، رحيم عادل عبدالدايم، عامين، اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عادل عبد الدايم، 30 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، 11 عاما، طارق فوزي عبدالحليم 22 عاما، اشتباه كسر بالضلوع، جميعهم نقلوا إلى مستشفى قنا الجامعي.

وانتقلت قيادات أمنية وتنفيذية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.