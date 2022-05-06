إصابة 3 طلاب في حادث مروري ببني سويف

أصيب 3 طلاب في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة «ميكروباص» في مدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة «ميكروباص» بدراجة نارية بمدينة بني سويف الجديدة

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة أجرة «ميكروباص»، بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، نتج عنه إصابة 3 طلاب جامعيين، ووجه مدير الأمن بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم اوجه العناية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي للعلاج

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صاديق، بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية بمدينة بني سويف الجديدة

واستقبل مستشفي بني سويف الجامعي المصابين وهم: مصطفى أحمد جمال 20 سنة، مصاب بجروح و كدمات واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وعبدالمنعم علي السيد، 20 سنة، مصاب جروح وكدمات، مصطفى أحمد كمال 20 سنة، مصاب بجروح وكدمات، جميعهم طلاب ومقيمين بمحافظة بني سويف.