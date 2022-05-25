بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث مروري بالبحيرة

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 11 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جرّاء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام قرية جناكليس، بمدخل قرية اللحوم بنطاق مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوالمطامير العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير يفيد باستقبال المستشفى جثة شخص و11 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شعبان عيد محمد السيد، 45 عامًا، مقيم أبوالمطامير وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة،بينما أصيب في الحادث كل من: «عبدالرحمن محمد عبدالعاطي، 52 عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، محمود فرج محمد، 38 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى سلطان السيد أحمد، 70 عامًا مصاب بكدمات وسحجات متفرقة وكسر في الذراع اليسرى، على محمد على، 18 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج يوسف محمد على، 8 سنوات، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن ربيع محمود إبراهيم، 45 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر وكسر في الساق اليسرى على محمد عبدالحميد، 37 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم خالد سعداوي اللافي، 40 عامًا، مصاب بكسر في الحوض عياد عوض صالح، 35 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم فتحي على محمد، 50 عامًا، مصاب بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج أيمن ناجي أبوالعنين، 39 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوالمطامير العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.