الديهي: إنجازات الرئيس السيسي في 8 سنوات كانت تحتاج لـ80 عاما

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم يّمر 8 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، متسائلًا: ماذا لو لم يتولى الرئيس الحكم؟ وماذا لو استمر الإخوان في الحكم؟ وماذا لو استمرت مصر في الفوضى حتى هذه اللحظة؟ وماذا لو لم يتخذ الرئيس السيسي قرارات صارمة في مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي وإنشاء هذا الكم من المشروعات القومية؟.

صامدون رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»

وناشد «الديهي»، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، الشعب المصري بالإجابة على تلك التساؤلات، موضحًا أننا مازلنا صامدين رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فضلًا عن الأزمة الخاصة بالحرب الروسية- الأوكرانية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد للمصريين الشعور بمصريتهم وأعاد لمصر هيبتها وللوطن دوره الإقليمي والدولي.

السيسي أعاد لمصر هيبتها وللوطن دوره الإقليمي والدولي

ووجه الإعلامي نشأت الديهي، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي: «هذا شكرا موصول واعلم أنه لا شكر على واجب، كل الاحترام والتقدير والفخر بما جرى والدعوات أن نتخطى هذه المرحلة ونصل لما نريد» مشددًا على أن ما جرى خلال 8 سنوات كان يحتاج لـ80 سنة، موضحًا أن الحوار الوطني المنتظر لا يجب أن يختزل أنه حوار بين سلطة ومعارضة ولا بين أقلية وأغلبية ولا بين أحزاب سياسية، وما نصبو إليه وما يهدف إليه من دعا للحوار الوطني، هو حوار على ضفاف المستقبل.

علينا أن نرتقى ونسمو ونتسامى ونتسامح

وتابع: «نحن جميعًا نطرق أبواب المستقبل بشكل جماعي وموحد، الشعب المصري بنخبه وقيادته وناسه يستشعر الخطورة التي بها العالم ونحن جزء منه، وعلينا أن نرتقى ونسمو ونتسامى ونتسامح»