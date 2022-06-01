نشأت الديهي يشرح أسباب هجومه القاسي على «مذيعي الإخوان»

شرح الإعلامي نشأت الديهي، أسباب هجومه القاسي على مذيعي الإخوان، إذ ذكر أنه في معركة الدولة مع الإخوان، ليس لديه ما يعتذر عنه، لكن فيما يخص اختلاف وجهات النظر مع كل القوى السياسية الوطنية، هناك تسامح إلى حد كبير وهذا أمر واضح، موضحًا أن المجال العام الآن، أصبح متسعا للآراء المتنوعة، كما أن التنوع في الآراء يُعد ثراءً، كما أنه لا مزايدة من أحد على الوطنية، والمجال مفتوح للجميع، طالما هناك أدب في الحوار، فلا يمكن أن نكون جميعًا نسخة واحدة.

الكثير قدم لي النصيحة بعدم التطاول والسباب على المعارضين

أضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه في أحد الأوقات، نصحه بعض أصدقائه المقربين بعدم التطاول والسباب على بعض المعارضين، لكن يشهد الله، أن هذا الهجوم لم يكن مخططا أو أن يكون هذا السباب مخطط، «لما بشوف حد زي معتز مطر أو محمد ناصر أو زوبع، يبدأ حلقته بالتطاول على رأس الدولة المصرية، لا أتمالك أعصابي»، كما أن والدته دائما ما تنصحه بعدم التطاول، «أنا والله مش شتام».

التطاول كان محاولة للنزول لمستنقع إعلاميو الاخوان للرد عليهم

أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أنه كان دائما ما يحاول أن ينتقي بعض الألفاظ أثناء انتقاده محمد ناصر ومعتز مطر وغيرهم، لكنه كان يراهم دائما في مستنقع، فالأمر الذي استدعاه من وجهة نظره، أن يهبط إلى مستنقعهم ليرد عليهم، مضيفًا: «أما الآن الدولة المصرية قوية، والاقتصاد المصري قوي، يقولوا بقى اللي هما عاوزينه».