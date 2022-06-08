الديهي: اختيار ضياء رشوان منسق للحوار الوطني يناسب المهمة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إعلان إدارة الحوار الوطني، عن اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقًا عامًا للحوار الوطني، بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني وبدء أولى جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل يمثل انطلاقة جديدة لوضع الأمور في نصابها، فاختيار رشوان، يناسب هذه المهمة باعتباره يمثل جسر بين كافة الأطياف السياسية من كافة التوجهات السياسية.

قدم التهنئة والدعوات لضياء رشوان ومحمود فوزي

وأعرب «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN» أن يكون الاختيار في محلة وينجح ضياء رشوان، موضحًا أن مهمة المنسق العام بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوا، مقدمًا كل التهنئة والدعوات لضياء رشوان ومحمود فوزي، بالتوفيق للجميع وإعلاء المصالح العليا للبلاد.

الإساءة للنبي ليس من حرية الرأي والتعبير

وفي ملف آخر، ذكر الإعلامي، أن المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، نافين جيندال، قام بسب النبي عليه السلام بجهل وحماقة ويطعن فيه وفي زيجته من السيدة عائشة –رضي الله عنها، موضحًا أن حديث «جيندال» مرفوض شكلًا وموضوعًا وليس من حرية الرأي والتعبير وإنما يندرج تحت بند كراهية الأخر وسوء الأخلاق والحقد على الأخر، واللاإنسانية، وهذا أدى لانتفاضة إسلامية داخل الهند، وأصبح هناك تطاحن بين الكتل على جانب ديني داخل الهند، وأصبح هناك انهيار داخلي داخل المجتمع الهندي.