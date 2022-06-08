مجلس نقابة الصحفيين يرحب باختيار ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطني

رحب مجلس نقابة الصحفيين، باختيار الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقًا عامًا للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام رئيسًا للأمانة العامة.

«الصحفيين» تثمن الدعوة لحوار وطني

وبحسب بيان عن مجلس النقابة: «أكد مجلس نقابة الصحفيين، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدعوة للحوار الوطني حول الأولويات الوطنية، فرصة لتوسعة الشراكة الوطنية في بناء مستقبل الوطن، ويتيح الفرصة لكل القوى الوطنية، حزبية ونقابية ومجتمع مدني، للتعبير عن رؤيتها في ظل ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة».

ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطني

وأشاد مجلس نقابة الصحفيين، بأولى المهام المسندة إلى نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، التي تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني؛ لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي الأطراف كافة، والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضوًا.

وتابع البيان: «يرى مجلس نقابة الصحفيين أن ذلك التوجه يعكس النية الحقيقية لضمان المشاركة الفعالة لكل القوى الحزبية والنقابية والفكرية - وبينهم الأسرة الصحفية-، بحيادية تسهم في الاستماع للرؤى الوطنية المختلفة، سعيًا لمخرجات تعبر عن مكونات المجتمع، وبما يخدم الوطن وشعبه».