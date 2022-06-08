منصور: محلية النواب تؤيد عدم خصم التعويض الاجتماعي من مستحقي نزع الملكية

أيدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، طلب النائب المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدم خصم التعويض الاجتماعي من مستحقي تعويضات نزع الملكية، وأصدرت توصية بعدم خصم التعويض الاجتماعي من المالك أو الوريث.

سكان خاتم المرسلين لم يصرفوا «تعويض المساحة»

وقال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، في بيان، إن عدد من سيجري خصم التعويض الاجتماعي منهم في العمرانية وحدها، بلغ 449 اسما، منهم 232 من ترسا القديم والجديد، و180 من رائد السلام والأربعين، و41 من شارع خاتم المرسلين، علما بأن كل سكان عقارات شارع خاتم المرسلين لم يصرفوا «تعويض المساحة»، وهو حق أصيل لهم طبقا للمادة 35 من الدستور، التي نصت على أن صرف التعويض يكون عادلا ويجري صرفه مقدما.