رئيس «رياضة النواب»: الشوربجي لن يكون الأخير.. والتجنيس ظاهرة عالمية

علق الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على انتقال لاعب الاسكواش محمد الشوربجي لتمثيل بريطانيا عالميًا، بدلًا من مصر، لافتًا إلى أنه يرى أن الموضوع لا يتعلق بلاعب مصري، معتبرًا أنها ظاهرة عالمية، مؤكدًا أن الشوربجي لاعب محترف وموهوب وحقق أكثر من 40 بطولة ويشغل المركز الثالث في التصنيف العالمي، في الوقت الذي يحتل 6 مصريين مراكز ضمن أول عشرة مصنفين على مستوى العالم.

وأوضح حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ناقشت قضية التنجيس للأبطال الرياضيين أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن الشوربجي ليس اللاعب الأول الذي يفعل ذلك ولن يكون الأخير.

يجب أن نبتعد عن جلد الذات

وطالب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالابتعاد عن جلد الذات، مشددًا على أن الأمر غير مرتبط بالدولة المصرية فقط، وأن ذلك يحدث على مستوى العالم كله، لافتًا إلى أن المشكلة لها جانب مادي ويتوقف على قدرة الدول وجانب معنوي.

واستبعد حسين الجانب المعنوي من أسباب لجوء الشوربجي للعب باسم دولة أخرى، حيث إنه تم تكريمه من رئيس الجمهورية وحصوله على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى وأنه حقق أقصى شيء يمكن لأي رياضي يتمناه.

تجنيس 7 لاعبين مصريين مؤخرًا

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب إلى أنه مؤخرًا تم تجنيس 7 لاعبين مميزين ولعبوا لمنتخبات أخرى، مشددًا على أن ذلك لا يحدث في مصر فقط، ضاربًا المثل بلاعب برازيلي لعب لمنتخب إسبانيا.

وأكد أنهم قرروا في لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عقد جلسة استماع لمسؤولي اتحاد الاسكواش وإجراء مناقشة مع وزير الشباب والرياضة.

ضرورة مراجعة ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية

وطالب مناقشة اللوائح الأولمبية العالمية ومراجعة الميثاق الأولمبي الدولي ولوائح اللجنة الأولمبية ومنع خطف اللاعبين بين الدول، مشيدًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة اليد، خاصة فيما يخص المجنسين ولعب اللاعبين لمنتخبات أخرى.

وأشار إلى أن هناك إحدى الدول 99% من لاعبي منتخباتها مجنسين من جنسيات أخرى ويحصلون على بطولات باسم هذه الدولة.