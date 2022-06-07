رئيس «زراعة النواب»: إعفاء مؤقت للفلاحين من الضريبة العقارية

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن هناك تغيرات في عالم الزراعة والأسعار الخاصة بالمحاصيل والأسمدة، بسبب الحروب الروسية الأوكرانية، مبينا أن البرنامج الانتخابي للرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014، كان يستهدف إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية في جمهورية مصر العربية، موضحا أن مصر قاربت على تحقيق هذا الرقم.

إعفاء مؤقت للفلاحين من الضريبة العقارية

أضاف «الحصري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن القانون 143 الخاص بالأصوبة الزراعية، صدر برقم 113 لسنة 1939 نص على تحصيل قيمة مقدارها 14% على الأطيان الزراعية من القيمة الإيجارية، وتم إعفاء المزارع في 2020 من دفع المزارع الضرائب العقارية، وسيتم تطبيق قرار الضرائب عليه بعد عام واحد من الآن، من أجل تسهيل العمل للفلاح حاليا، وقد يتم مد القوانين، وعدم أخذ الضرائب إذا استمرت ظروف فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي، في رفع أسعار السلع والمنتجات المختلفة بسبب تصدير روسيا وأوكرانيا أكبر نسبة من القمح حول العالم، وكذلك استمرار وجود جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي أثر على سلاسل الإمداد القادمة من الصين، وسط جهود حكومية مبذولة لمواجهة الأزمة.