بريد الوطن.. وثيقة للزمن

أنا لا أخاف من المقاصل

لا أهاب الأسئلة

وطنى أنا

من منكم له منزل؟

يا مصر يا كل المنازل

والمصانع والمزارع

يا بلاد لا يقال عن سواها

يا بلاد المسلمين والنصارى

يا بلاداً تنشر العفة للعذارى

ما زال عشقك يا بلادى

لقمتى وشرابى

فالعاشق من قدم نفسه

كى يعيش الوطن

إنما الخائن من يبيع

الوطن كى يعيش بذاته

د. إبراهيم خليل إبراهيم

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