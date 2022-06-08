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محمود مسلم

بريد الوطن.. وثيقة للزمن

كتب:

بريد الوطن
10:35 م | الأربعاء 08 يونيو 2022
علم مصر

علم مصر

أنا لا أخاف من المقاصل

لا أهاب الأسئلة

وطنى أنا

من منكم له منزل؟

يا مصر يا كل المنازل

والمصانع والمزارع

يا بلاد لا يقال عن سواها

يا بلاد المسلمين والنصارى

يا بلاداً تنشر العفة للعذارى

ما زال عشقك يا بلادى

لقمتى وشرابى

فالعاشق من قدم نفسه

كى يعيش الوطن

إنما الخائن من يبيع

الوطن كى يعيش بذاته

د. إبراهيم خليل إبراهيم

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