بريد الوطن.. حل أزمتى مع بنك قناة السويس يا محافظ البنك المركزى

عملت فى بنك قناة السويس لأكثر من 20 عاماً، فى وظيفة مدير مساعد فى قسم التحصيلات وخدمة العملاء، حتى أصبت بكورونا، ونظراً لظروفى الصحية حصلت على إجازة طوارئ، إلى أن فوجئت بإدارة الفرع الذى أعمل به تطالبنى بتقديم استقالتى، بحجة أننى حصلت على إجازة لفترة طويلة، ورفضت تقديم الاستقالة، وأرسلت للإدارة تقارير طبية تشرح حالتى الصحية، لكن البنك قام بفصلى، ولما كنت قد حصلت من البنك على قرض يستحق السداد حتى عام 2030، فوجئت بالإدارة تطالبنى بسداد القرض خلال أسبوع، وأنا بلا راتب، وتقدّم البنك بشيك القرض للمحكمة، وأصبحت أواجه 4 جنح. أناشد محافظ البنك المركزى، التدخل لإنهاء أزمتى وحل مشكلتى.

دعاء عصام الدين عبدالرؤوف

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