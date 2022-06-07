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محمود مسلم

بريد الوطن.. مناجاة

كتب:

بريد الوطن
09:47 م | الثلاثاء 07 يونيو 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

يا خالقَ الأكوانِ مبدعها

ألِّف قلوباً قُضَّ مضجعها

سهرتْ ليالى تبتغى أملا

وتراهُ حلماً فرَّ يدفعها

باتت ذراعُ الشوق فى أَلَمٍ

كتف الحبيب مكان موضعها

للشوق نارٌ واللظى صمتٌ

وحفيف ثوبٍ صار يفجعُها

والحضن باقٍ ما ترى وجدا

يشكو الهوى أو حثَّ أدمعها

أفرح قلوباً ضلَّ هاجرها

تاهتْ خطًى ووصالُ يرفعها

أيعود قلبٌ للهوى يهفو؟

أبوابُنا تشدو مصارعها؟

يا خالقَ الأكوانِ مبدعها

ألِّف قلوبا قُضَّ مضجعها

سامح لطف الله

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