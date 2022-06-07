بريد الوطن.. مناجاة

يا خالقَ الأكوانِ مبدعها

ألِّف قلوباً قُضَّ مضجعها

سهرتْ ليالى تبتغى أملا

وتراهُ حلماً فرَّ يدفعها

باتت ذراعُ الشوق فى أَلَمٍ

كتف الحبيب مكان موضعها

للشوق نارٌ واللظى صمتٌ

وحفيف ثوبٍ صار يفجعُها

والحضن باقٍ ما ترى وجدا

يشكو الهوى أو حثَّ أدمعها

أفرح قلوباً ضلَّ هاجرها

تاهتْ خطًى ووصالُ يرفعها

أيعود قلبٌ للهوى يهفو؟

أبوابُنا تشدو مصارعها؟

يا خالقَ الأكوانِ مبدعها

ألِّف قلوبا قُضَّ مضجعها

سامح لطف الله

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com