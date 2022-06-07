بريد الوطن.. مناجاة
كتب:
بريد الوطن
09:47 م | الثلاثاء 07 يونيو 2022
بريد الوطن
يا خالقَ الأكوانِ مبدعها
ألِّف قلوباً قُضَّ مضجعها
سهرتْ ليالى تبتغى أملا
وتراهُ حلماً فرَّ يدفعها
باتت ذراعُ الشوق فى أَلَمٍ
كتف الحبيب مكان موضعها
للشوق نارٌ واللظى صمتٌ
وحفيف ثوبٍ صار يفجعُها
والحضن باقٍ ما ترى وجدا
يشكو الهوى أو حثَّ أدمعها
أفرح قلوباً ضلَّ هاجرها
تاهتْ خطًى ووصالُ يرفعها
أيعود قلبٌ للهوى يهفو؟
أبوابُنا تشدو مصارعها؟
يا خالقَ الأكوانِ مبدعها
ألِّف قلوبا قُضَّ مضجعها
سامح لطف الله
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