المهلة الأخيرة أمام حجاج القرعة 2022 لسداد تكاليف الحج.. اليوم

أعلنت وزارة الداخلية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اليوم الخميس هو المهلة الأخيرة أمام الفائزين كافة بحج القرعة 2022 التابعة للوزارة، من أجل سداد تكاليف ورسوم الحج التي تتضمن تذاكر الطيران.

طرق سداد تكاليف الحج 2022: البنوك الوطنية ومكاتب البريد

وكانت وزارة الداخلية قد أتاحت فرصة دفع تكاليف الحج بداية من يوم الأحد الماضي، وأعلنت استمرارها حتى اليوم الخميس، على أن يجرى سداد التكاليف كافة في فروع البنوك الوطنية، التي تتمثل في بنوك الأهلي والقاهرة ومصر، بالإضافة إلى إمكانية دفعها في مكاتب هيئة البريد بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وهي «مدفوعة حج القرعة» وتحديدا عن طريق الكود بالمراقبة العامة لحسابات الشرطة وهو 11500201.

أسعار وتكاليف الحج 2022 لوزارة الداخلية

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تكاليف وأسعار الحج 2022، وهي مبلغ 74500 جنيه، مقابل تكلفة كل من الحج وصك الهدى، إلى جانب قيمة تذكرة الطيران وهي 19990 جنيها، على أن يُصبح إجمالي تكاليف الحج لعام 2022 من الفائزين مع الوزارة مبلغ 94490 جنيها، وذلك لكل فائز بمفرده.

تحذير من عدم دفع رسوم الحج 2022 في مواعيدها المحددة

وحذرت وزارة الداخلية، في بيانها الرسمي، من أن عدم سداد رسوم حج القرعة 2022 في الفترة المحددة، بداية من الأحد الماضي وحتى نهاية اليوم الخميس، يعتبر بمثابة تنازل عن فرصة الحج، كما أنه في حالة اعتذار الفائز بعد سداد تكاليف الحج ترد التكاليف كافة له، بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات المؤداه فقط.