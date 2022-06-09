رئيس التحرير

محمود مسلم

كليب «بلالين» لـ محمد رمضان يقترب من تحقيق 4 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

كتب:

ياسمين محمود
12:34 ص | الخميس 09 يونيو 2022
محمد رمضان

محمد رمضان

اقترب كليب «بلالين» لمحمد رمضان، من تحقيق 4 ملايين مشاهدة على موقع «يوتيوب»، بعد 10 أيام من طرحه.

ومن الدول العربية التي تصدر فيها محمد رمضان «التريند»: ليبيا، مصر، الأردن، اليمن، المغرب، السعودية، الإمارات، الجزائر، الكويت، العراق، تونس.

أغنية «بلالين» من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع شندي وخليل، وإخراج بثينة.

كلمات أغنية بلالين

وتقول كلمات الأغنية: «دخولنا مرعب خلي الكل يركن.. وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم.. ماليش آخر من الآخر أنا متحكم.. هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم.. ياض جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهما قلدوني.. بالأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكوا إنكوا توصلولي».

محمد رمضان يحتفل بعيد الأضحى في تركيا

ويستعد الفنان محمد رمضان لاحياء حفل غنائي ضخم رابع أيام عيد الأضحى في تركيا، حسبما أعلن نهاية الشهر الماضي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

ونشر محمد رمضان مجموعة صور في أثناء تعاقده على الحفل، وعلَّق عليها قائلا: «أكبر حفل في إسطنبول.. ترقبوا رابع أيام عيد الأضحى».

من ناحية أخرى، يعمل محمد رمضان حاليا على التخصير لفيلمه الجديد «نمبر وان»، الذي أعلن عنه منذ أيام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بنشر فيديو له في أثناء أدائه بعض التدريبات الرياضة من أجل الفيلم، الذي يظهر فيه بلوك جديد؛ إذ أطلق لحيته ويبدو أنه سيؤدي دورا رياضيا. 

اقرأ المزيد:

«علشان بحبك».. طفل يبكي بعد مقابلة محمد رمضان «فيديو»

محمد رمضان يروج لنجاح أغنية بلالين وتجاوزها الـ3 ملايين مشاهدة

إسلام شندي يكشف كواليس أغنية «بلالين» مع محمد رمضان

شقيقة مايكل جاكسون وفيليب بلين يعلقان على فيديو محمد رمضان
بقلم ياسمين محمود