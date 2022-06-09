كليب «بلالين» لـ محمد رمضان يقترب من تحقيق 4 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

اقترب كليب «بلالين» لمحمد رمضان، من تحقيق 4 ملايين مشاهدة على موقع «يوتيوب»، بعد 10 أيام من طرحه.

ومن الدول العربية التي تصدر فيها محمد رمضان «التريند»: ليبيا، مصر، الأردن، اليمن، المغرب، السعودية، الإمارات، الجزائر، الكويت، العراق، تونس.

أغنية «بلالين» من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع شندي وخليل، وإخراج بثينة.

كلمات أغنية بلالين

وتقول كلمات الأغنية: «دخولنا مرعب خلي الكل يركن.. وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم.. ماليش آخر من الآخر أنا متحكم.. هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم.. ياض جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهما قلدوني.. بالأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكوا إنكوا توصلولي».

محمد رمضان يحتفل بعيد الأضحى في تركيا

ويستعد الفنان محمد رمضان لاحياء حفل غنائي ضخم رابع أيام عيد الأضحى في تركيا، حسبما أعلن نهاية الشهر الماضي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

ونشر محمد رمضان مجموعة صور في أثناء تعاقده على الحفل، وعلَّق عليها قائلا: «أكبر حفل في إسطنبول.. ترقبوا رابع أيام عيد الأضحى».

من ناحية أخرى، يعمل محمد رمضان حاليا على التخصير لفيلمه الجديد «نمبر وان»، الذي أعلن عنه منذ أيام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بنشر فيديو له في أثناء أدائه بعض التدريبات الرياضة من أجل الفيلم، الذي يظهر فيه بلوك جديد؛ إذ أطلق لحيته ويبدو أنه سيؤدي دورا رياضيا.