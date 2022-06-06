إسلام شندي يكشف كواليس أغنية «بلالين» مع محمد رمضان

نجحت أغنية «بلالين» للثنائي محمد رمضان وإسلام شندي، فى تحقيق نجاح كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها لا تزال تتصدر ترند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وعن كواليس فيديو كليب بلالين، قال إسلام شندي في تصريحات لـ«الوطن» إنه كان يعمل على الأغنية، وعندما سمعها الفنان محمد رمضان طلب منه أن يغنيها، وبالفعل لم يتردد شندي، مضيفا: «محمد رمضان دا أخويا وحققت نجاحات كبيرة معاه، علشان كدا مترددتش لحظة».

إسلام شندي يكشف كواليس تعاونه مع محمد رمضان

تابع شندي، أنه طلب من الفنان محمد رمضان أن يشارك فى غنائها معه، وبالفعل وافق الأخير على هذا الأمر على الفور، ووضع شندي صوته على جزء من الأغنية، وتم تصويرها بعد ذلك.

وتحدث عن تصدر الأغنية لترند يوتيوب، قائلا إنه سعيد للغاية بهذا النجاح، فالفنان محمد رمضان نجم كبير، ولديه جمهور فى كل الوطن العربي، وهذا النجاح دائما يحققه بكل أعماله، مؤكدا أنهما سيجمعهما كثير من الأغاني الفترة المقبلة.

تفاصيل فيديو كليب بلالين

يذكر أن أغنية بلالين عبارة عن ديو غنائي جمع الفنان محمد رمضان وإسلام شندي، من كلمات محمد رمضان وإسلام شندي، توزيع إسلام شندي، وإخراج ياسر سامي.

وتقول كلمات الأغنية:

دخولنا مرعب خلي الكل يركن

وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم

ماليش اخر من الآخر انا متحكم

هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم

ياه جامد انا كده من يومي نسخة واحدة

وهما قلدوني بالاسطورة انا لقبوني

صعبة عليكوا انكوا توصلولي