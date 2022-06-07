محمد رمضان يروج لنجاح أغنية بلالين وتجاوزها الـ3 ملايين مشاهدة

عبر الفنان محمد رمضان، عن سعادته بنجاح فيديو كليب أغنية بلالين، والتي تجاوزت الـ3 ملايين مشاهدة، منذ طرحها على موقع المشاهدات يوتيوب الأسبوع الماضي، وذلك من خلال نشره مقطع من الأغنية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهما قلدوني.. بالأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكوا إنكم توصلوا لي».

محمد رمضان يروج لنجاح أغنية بلالين

أغنية بلالين للفنان محمد رمضان، كلمات وألحان إسلام شندي، توزيع شندي وخليل، والكليب من إخراج بثينة، مدير التصوير فيكتور كريدي.

احتلت قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب

وتصدر محمد رمضان، من خلال أغنية بلالين، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، واحتلت الترتيب المتقدم في قائمة الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب، وتفاعل مع الأغنية عدد من مشاهير العالم، منها شقيقة مايكل جاكسون وهي لاتويا جاكسون، ومصمم الأزياء الشهير فيليب بلين، وقاما بالتعليق على الأغنية في الحساب الرسمي لـ نمبر وان، من خلال وضع قلوب حمراء تعبيرًا عن حبهم له.

اعتاد تقديم الأغنيات الناجحة والترويج لها

وتنضم أغنية بلالين إلى سلسلة الأغنيات الناجحة التي قدمها محمد رمضان على مدار مشواره الفني منذ احترافه الغناء وإحياءه عددًا من الحفلات الناجحة في مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية، ومن بين هذه الأغنيات: مافيا، نمبر وان، الملك، مصباح علاء الدين، بم بم، حبيبي يا حبيبي، إنساي.