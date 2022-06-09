برامج جديدة على إذاعة القرآن الكريم حول مناسك الحج.. بينها في رحاب الحرمين

بمناسبة موسم الحج، أعلن محمد نوار رئيس إذاعة القرآن الكريم، عن تقديم مجموعة من البرامج والمواد الإذاعية الجديدة عن الفريضة، لتوعية الحجاج بقواعد أداء المناسك بداية من السفر وحتى العودة.

برامج إذاعة القرآن الكريم

وتضم البرامج نصائح دينية حول مناسك الحج من خلال الأحادث النبوية واللآيات القرآنية التي تتناول الطرق الصحيحة لتأدية المناسك ومن بينها ما يلي:

1- في رحاب الحرمين الشريفين: تقديم الإذاعي السيد صالح في الساعة 43: 11صباحا

2- خذوا عني مناسككم: الساعة 2:40 مساء، إعداد أمل سعد وضيفها الدكتور هاني تمام

3- الكعبة المشرفة في موكب الزمان: تقديم الدكتورة سعد الدين الساعة 9:30 صباحا

4- حديث الحج: تقديم الإذاعي محمد عبدالحق 6:30 مساء قبل المغرب

5- مناسك الحج والعمرة: كل يوم جمعة تقديم الدكتورة هاجر سعد الدين والإذاعي إبراهيم مجاهد 10:10 مساء

6- مجموعة من الأحاديث التراثية لكبار العلماء عن الحج إضافة إلى تلبية الحج التي ستذاع طوال اليوم

7- الإذاعات الخارجية من أول شهر ذي الحجة إلى أيام التشريق.

السعودية تستقبل أول بعثة حجاج

واستقبلت المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، أول بعثة ل حجاج بيت الله الحرام من خارج المملكة، السبت الماضي، وهي البعثة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا، قادمة من دولة إندونيسيا، وذلك بعد تطبيق قرارات المملكة الأخيرة بشأن القواعد الجديدة المنظمة لموسم الحج 2022، التي فتحت الباب أمام حجاج الخارج ولكن وفق حصص أقل بكثير مما كان الحال عليه الأمر قبل الجائحة.

وأضافت وسائل الإعلام السعودية الرسمية أن هذه أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ، قادمة من جمهورية إندونيسيا، وكان على متنها 358 حاجًا وحاجة.

في سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية المصرية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اليوم الخميس هو المهلة الأخيرة أمام الفائزين كافة بحج القرعة 2022 التابعة للوزارة، من أجل سداد تكاليف ورسوم الحج التي تتضمن تذاكر الطيران.

وأشارت إلى أن سداد التكاليف من خلال فروع البنوك الوطنية، المتمثلة في بنوك الأهلي والقاهرة ومصر، بالإضافة إلى إمكانية دفعها في مكاتب هيئة البريد بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ياسم «مدفوعة حج القرعة»، وتحديدا عن طريق الكود بالمراقبة العامة لحسابات الشرطة وهو 11500201.