تعرف على نتيجة قرعة حج السياحة 2022.. الاستعلام بالاسم والرقم القومي

يبحث الراغبون في تأدية فريضة الحج لهذا العام وأسرهم، الذين سبق أن تقدموا لقرعة الحج السياحي والجمعيات الأهلية هذا العام، عن رابط نتيجة قرعة حج السياحة بالاسم والرقم القومي 2022، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن المتقدم سيتمكن من معرفة نتيجة القرعة إذا ما كانت قبول أو رفض بالاسم والرقم القومي 2022 من خلال بوابة الحج المصرية.

وأُجريت القرعة الإلكترونية العلنية الأربعاء الماضي الموافق 25 مايو 2022، من أجل اختيار المتقدمين وفقا لحصة شركات السياحة المقررة هذا العام.

وأجريت نتيجة قرعة حج السياحة 2022، يوم الأحد الماضي، بحضور الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ولجنة تيسير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة الصياحة والآثار، حيث تم اختيار الفائزين بتأشيرات الحج 2022.

وفي إطار مساعي الدولة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة أنه تم تقديم خدمة إعلان نتيجة القرعة للحج السياحي والجمعيات من خلال بوابة إلكترونية، تفاديا لتزاحم المواطنين في مكاتب وزارتي السياحة والتضامن.

وأتاحت وزارة السياحة خدمة الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية لحج السياحة بالاسم والرقم القومي 2022 عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال خطوات ميسرة.

رابط نتيجة قرعة حج السياحة بالاسم والرقم القومي 2022:

-الدخول على رابط نتيجة حج السياحة من هــــنـــــــــــا.

- إدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر.

- اختيار كلمة «استعلام» على الموقع.

موعد دفع الفائزين بقرعة حج السياحة

وقال مصدر مسؤول في لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، ستقوم شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج 2022 بمخاطبة الفائزين لسرعة تسديد القيمة الكاملة لبرنامج الحج، في غضون أيام قليلة بعد ظهور النتيجة، وذلك حتى تستطيع شركات السياحة دفع قيمة خدمات الإعاشة بفنادق مكة والمدينة المنورة، مؤكدا أن تأشيرة الحج لن تصدر إلا بعد سداد كامل تلك الخدمات عبر المسار الإلكتروني السعودي للحج.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.