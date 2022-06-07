غرفة «سياحة الإسكندرية» تحذر من تعرض المواطنين للنصب بسبب تأشيرة الحج المباشرة

حذر محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، من احتمالية تعرض مواطنين مصريين للإحتيال والنصب بموسم الحج الحالى فى ظل إنتشار إعلانات مجهولة كثيرة عبرصفحات التواصل الإجتماعى عن تنظيم برامج حج للمواطنين المصريين وبأسعار زهيدة رغم انتهاء فترة التقدم للحج من خلال الجهات الرسمية المنظمة لتأشيرات حصة مصر من تأشيرات الحج وإجراء القرعة وإعلان أسماء الفائزين.

بعض المواطنين استجابوا للإعلانات الوهمية

وتابع «عزت» فى تصريح لـ«الوطن» قائلا: من المؤسف أن هناك بعض المواطنين وثقوا فى تلك الإعلانات الوهمية ودفعوا مقدمات لبرامج الحج، وهو ما ينذر بحدوث أزمة خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن وزارة السياحة ليس لها سلطة توقيع عقوبات على مروجى تلك الإعلانات خاصة أن من يقوم بها ليست شركات سياحة مرخصة.

قصر تنظيم تأشيرات الحج المباشرة على شركات السياحة

وأشار أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحى لهذا العام والتى أصدرتها وزارة السياحة والأثار، قصرت تنظيم تأشيرات الحج المباشرة «المجاملة» على شركات السياحة ووضعت آليات واشتراطات صارمة تضمن الحفاظ على حقوق المواطن المصرى الحاصل على تلك التأشيرة فى برنامج عمرة لائق يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة السياحة ووفقا لضوابطها.

وأهاب أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية بالمواطنين المصريين بالبعد عن تلك الإعلانات حتى لا يتعرضوا للنصب، والتوجه فى حال حصول أى منهم على تأشيرة حج مباشرة خلال الأيام المقبلة إلى شركة سياحة معتمدة تنظم له برنامج حج جيد تشرف على تنظيمه وزارة السياحة.

يشار إلى أن غرفة شركات السياحة أكدت أنه تلاحظ لها بعد إغلاق باب التقدم للحج السياحي قيام بعض شركات السياحة بالإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تنفيذ برامج حج خارج المنظومة "تأشيرات حج الفرادي أو المجاملة،لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة السياحة والآثار لمتابعة هذا الشأن، ورصد الشركات المخالفة لتوقيع الجزاء المناسب عليها.