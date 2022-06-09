جامعة القاهرة تعلن نتيجة مسابقة التغيرات المناخية.. فوز 3 مشرعات  

اعتمد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نتائج مسابقة التغيرات المناخية، التي أطلقتها الجامعة لعلمائها للتقدم بمشروعات بحثية تطبيقية مبتكرة للحد من التغيرات المناخية، في إطار دور الجامعة بالمساهمة في إيجاد حلول تطبيقية لقضية التغير المناخي؛ تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التي تعالج تأثير تغير المناخ وبالتزامن مع اختيار مصر رسميًا لاستضافة قمة المناخ COP 27 والتي ستعقد في شرم الشيخ نوفمبر 2022.

فوز 3 مشروعات من كليتي العلوم والهندسة

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المسابقة تقدم لها 21 مشروعًا بحثيًا، فاز منها 3 مشروعات بحثية تطبيقية، بتمويل قدره مليون جنيه من مخصصات الجامعة لتمويل المشروعات البحثية، حيث بلغت قيمة التمويل المُقدم للمشروع الأول 400 ألف جنيه، وللمشروع الثاني 350 ألف جنيه، وللمشروع الثالث 250 ألف جنيه.

وأكد أن الهدف من هذه المسابقة هو زيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة على المدى القصير والطويل نتيجة لتغير المناخ والمساهمة في التمكين من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة، فضلًا عن اتخاذ إجراءات مرنة ومنخفضة الانبعاثات للتصدي بفعالية لآثار وعواقب تغير المناخ.

جامعة القاهرة

وذكر رئيس جامعة القاهرة، أن المشروعات البحثية التي حصلت على تمويل الجامعة هي: «مشروع تأثير الدلتا الجديدة - رئة مصر الجديدة- على المناخ وحمايتها من التصحر» لفريق بحثي من كلية العلوم برئاسة الدكتور أحمد عبد الحليم مصطفى حسن، و«مشروع الرئات الحضرية الصغيرة: محاور التنمية الخضراء المتوافقة مع الصحة العامة» لفريق بحثي من كلية الهندسة برئاسة الدكتورة هبة الله عصام خليل، و«مشروع مقترحات بحثية تطبيقية للحد من تغير المناخ» لفريق بحثي من كلية الهندسة برئاسة الدكتور نبيل محمد الهادي.

فحص المشروعات البحثية المقدمة

ومن جانبه قال الدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن اللجنة المشكلة لتحكيم ومراجعة المشروعات البحثية، فحصت كافة أعمال العلماء وقدمت نتائج الفحص حسب ترتيب الدرجات التي منحها كل عضو، وأوصت في تقريرها باختيار أفضل 3 مشروعات بحثية تطبيقية مبتكرة.

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى إن المسابقة التي أطلقها الدكتور محمد الخشت، شجعت أعضاء هيئة التدريس على تقديم مشروعات بحثية تساهم في الحد من آثار تغير المناخ من خلال الأبحاث التطبيقية المبتكرة، مشيرًا إلى أن المسابقة تقدم لها فرق بحثية من كليات الهندسة والعلوم والزراعة والتخطيط الإقليمي والعمراني والآثار والآداب.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت أطلق دعوة لعلماء جامعة القاهرة في مارس الماضي، للتقدم بمشروعات بحثية تطبيقية للحد من التغيرات المناخية، وتقدم لها عدد كبير من أساتذة الجامعة وعلمائها وذلك في إطار تقديم الجامعة للعديد من المشروعات البحثية التي تهدف إلى إيجاد حلول علمية للحد من التغيرات المناخية، تطبيقًا للهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من تغير المناخ.