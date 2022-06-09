انتهاء امتحانات التيرم الثاني في عدد من الكليات نهاية الشهر الجاري

تختتم عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، أواخر الشهر الجاري، وفقا للخريطة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

ووجه عدد من رؤساء الجامعات، بضرورة سرعة إعلان نتائج امتحانات التيرم الثاني في أسرع وقت، موضحين أنه جرى التوسع في تطبيق الاختبارات الإلكترونية وأعمال التصحيح الإلكتروني.

امتحانات الجامعات 2022

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استمرار أعمال امتحانات الفصل الدراسي للعام الجامعي الجاري 2021-2022، دون رصد أي مشكلات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد كورونا، وكذلك الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأوضح «عزوز» أن عدد من الكليات بالجامعة ستنتهي من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، أواخر الشهر الجاري، لافتا إلى أنه لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات

من جانبه، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أن غالبية الكليات بالجامعة ستنتهي من امتحانات التيرم في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».