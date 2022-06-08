موعد اختبار قبول الجامعات الأهلية 2022 وآخر الاستعدادات له

كشف الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان»، ورئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، عن أن عملية التسجيل من قبل الطلاب لأداء اختبارات القبول 2022 عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، موضحاً أن الوزراة أعلنت موعد موعد اختبار قبول الجامعات الأهلية للطلاب الذين سجلوا وسددوا المصروفات، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين سجلوا عبر البوابة الخاصة بتنسيق الجامعات الأهلية لأداء الاختبارات بلغ 4000 طالب وطالبة منهم ما يقرب من 400 طالب سددوا المصروفات الخاصة بها.

موعد اختبار قبول الجامعات الأهلية 2022

وأضاف المشرف على الجامعات الأهلية في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أن المجلس في متابعة مستمرة لاستعدادات الجامعات بشان تنسيق القبول والاستعدادات لبدء موعد اختبار قبول الجامعات الأهلية، مضيفاً أنه سيتم عقد أول اختبار قبول لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية والثانوية العامة، الذين أنهوا جميع خُطوات التقديم واختيار رغباتهم، حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 10 يونيو، حيث سيعقد الاختبار يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

الجامعات الأهلية: 4000 طالب سجلوا لأداء الاختبارات حتى الآن

وناشد المشرف على قطاع الجامعات الأهيلة، جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة ضرورة الانتهاء من التسجيل واختيار الرغبات قبل يوم الجمعة المقبل الموافق 10 يونيو من خلال هذا رابط، وهو موعد اختبار قبول الجامعات الأهلية وذلك ووفقًا لاختيار الطالب، على أن يتم تحديد مكان الاختبار أون لاين من المنزل من خلال مراقبة إلكترونية كاملة أو في أحد مراكز اختبار الجامعات الأهلية الأربع، مؤكداً أن هناك استعدادات مكثفة لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الجامعات.