رابح صقر يعترف بتقصيره في كواليس أغنيات ألبومه الجديد

اعترف الفنان السعودي الكبير رابح صقر بالتقصير في حق أغنيات ألبومه الجديد «رابح 2022»، الذي تطرح أغنياته تباعا مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

رابح صقر: التقصير مني في كواليس الألبوم

جاء اعتراف صقر ردا على تغريدة جاءته من متابعة له عبر موقع التغريدات «تويتر» تهاجم فيها شركة روتانا حيث قالت: «تسويق روتانا الألبوم رابح 2022 سيئ جداً، تصاميم تعبانة أخطاء بالكمية وختموها با الايموجي الفاشل ببرنامج الرسام 2006 ما عشنا كواليس الألبوم من الاستديو مثل البوم 2021 وهو كان أيام كورونا !!، هل هذا شيء يليق بفنان كبير مثل رابح صقر».

فرد عليها صقر قائلا: «الإيموجي كويس والتقصير مني أنا في كواليس الألبوم.. راح تشوفون في الأغاني الجاية».

تسويق روتانا لاالبوم #رابح2022 سيء جداً تصاميم تعبانه -اخطاء بالكميه

وختموها با الايموجي الفاشل ببرنامج الرسام 2006

ماعشناكواليس الالبوم من الاستديو مثل البوم 2021 وهو كان ايام كورونا !!

هل هذا شيء يليق بفنان كبير مثل #رابح_صقر@RabehSaqer @RabehMedia @rotana @Thamersa70 pic.twitter.com/kyte03BgCj — ‏﮼رابحية‏﮼الهوى???? (@N_N00j) June 3, 2022

رابح صقر يطلق تصفحيني من ألبومه الجديد

من المقرر أن يطرح الأسبوع الجاري، صقر أغنيته الجديدة «تصفحيني»، وهي الخامسة من ألبوم رابح صقر الجديد الذي يحمل اسم «رابح 2022»، والأغنية من كلمات الشاعر الكبير منصور الشادي، وألحان رابح صقر. ويقول مطلعها:

نفس الجروح الـوله نفس الزمن لو هو بعيد

نفس الألم اللي كتب ماضيه يكتب حاضره

حرف كتب عني شقى حرف يقول إني سعيد

حرف حلف إني وفي واللي بقى متناثرة

ونفس العشق يا جارحة كن الزمن نفسع يعيد

تصفحيه وتعرفين حقيقته ومشاعره

كله أمل وعاش لك محتار يا وعد ووعيد

من حيرته مثل الطفل قلم بفيه أظافره

لو ترجعين تدورين ما فينا واحد مستفيد

إلا عذابك والوله ودمع يجرح ناظره.