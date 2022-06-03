«أجازة».. أحدث أغنيات كارول سماحة بمناسبة الصيف

طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة بالتعاون مع إحدى شركات إنتاج الأغاني، أحدث إنتاجاتها الغنائية، أغنية «أجازة» وهو العمل الفني الرابع الذي يجمعهما سويا بعد عدة أعمال فنية ناجحة.

أحمد السماحي: كارول سماحة من أهم أصوات الوطن العربي

أغنية «أجازة» تم إطلاقها عبر قناة الشركة على يوتيوب، وهو من إخراج المصرية بتول عرفة، وتم تصويره في لبنان وسط أجواء صيفية لكي يتم نقل صورة البهجة كاملة، ونظراً للروح المميزة لشعب لبنان.

أغنية «أجازة» كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد رحيم وتوزيع سليمان دميان.

وعن فكرة الكليب وطرحه، قال الناقد أحمد السماحي لـ الوطن إن الكليب كان مناسبا للغاية لأجواء فصل الصيف، كما أن مخرجة العمل قدمته بشكل رائع حين ما استعانت بلوحات استعراضية راقصة رفقة فريق محترف من الراقصين.

وأشاد السماحي بأداء وصوت الفنانة كارول سماحة الذي يعد واحدا من أهم الأصوات الغنائية فى الوطن العربي.

تفاصيل أغنية أجازة

يذكر أن كليب «أجازة» هو التعاون الرابع الذي يجمع الفنانة كارول سماحة بالمخرجة بتول عرفة، عقب نجاح فيديو كليب «bon voyage»، و«شكراً»، و«ياشباب يا بنات».

كارول سماحة كانت قد عادت للقاهرة مؤخرا وشاركت في حفل زفاف آية ابنة الشاعر الكبير مدحت العدل الذي أقيم منذ أيام في القاهرة حيث حضره نخبة من الفنانين ابرزهم كل من يسرا وياسر جلال ولميس الحديدي والمخرج عمرو عرفة وفيفي عبده وكارول سماحة وخالد النبوي.