رئيس مدينة دشنا يناقش 5 ملفات مع رؤساء القرى.. منها إزالة التعديات

عقد أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء قرى مركز دشنا، وذلك بحضور كرم محمود، نائب رئيس المدينة، وجميع رؤساء الوحدات القروية بمركز دشنا.

واستعرض «أنور» خلال الاجتماع 5 ملفات مهمة علي مائدة النقاش مع رؤساء الوحدات القروية، تضمنت قطاع النظافة العامة، والتصدي لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتجميل الشوارع والإنارة العامة، والتشجير، والبيئة ومتابعة تنفيد المشروعات التى تقوم بها مبادرة «حياة كريمة» بجميع قرى المركز.

التواجد الميداني في القرى

وكلف «أنور» رؤساء القرى بالتواجد الميداني بين الأهالي في القرى، والعمل بروح الفريق الواحد، للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمتابعة سير العمل بالقرى لضمان الوقوف على الخدمات المقدمة لأهالينا في القري وتوابعها.

وشدد رئيس المدينة، على ضرورة تكثيف حملات النظافة بالقرى وصيانة وتمهيد الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة، والاهتمام بتجميل مداخل القرى والشوارع والميادين وتشجيرها وإنارتها حتى تظهر بالمظهر اللائق، مع ضرورة إنجاز كافة الأعمال فى أسرع وقت ممكن.

مواجهة البناء العشوائي

وشدد رئيس المدينة أيضاً على منع أي حالات بناء عشوائي والبناء بدون تراخيص، وكذلك عدم إصدار أي تراخيص يدوية لأعمال البناء، إلا من خلال المركز التكنولوجي فقط، على أن يتم البناء وفقًا للقانون 119 لسنة 2008، وقرارات الوزير المحافظ في هذا الشأن، مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعتدين علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة التعديات من المهد بشكل فوري.

وأكد علي ضرورة إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة لتيسير حركة المرور والسير، بالإضافة إلي المتابعة المستمرة للأسواق وشن حملات بشكل مستمر على المحال التجارية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من شجع التجار.

وأشار رئيس المدينة علي ضرورة تلبية احتياجات القرى والتوابع، ورفع تقارير دورية حول المعوقات والمشاكل التي تواجههم لتقديم الحلول العاجلة في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للوائح والقوانين.

وأوضح رئيس المدينة، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أكد ضرورة التفاعل مع الأهالي بالقرى في مشاكلهم اليومية للتعرف عن قرب على القضايا التي تشغل المواطنين، والمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات العامة، وسرعة حل شكاوى ومشاكل المواطنين. مؤكدًا على ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز وتشجيع المتميزين ومجازاة ومعاقبة المقصرين.