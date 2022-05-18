محافظ قنا وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر يبحثان تنفيذ مشروعات مشتركة

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، وحضر اللقاء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتورة هبة حندوسة، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة النداء، والدكتور وليد بريقع، المدير الإقليمي لمؤسسة النداء بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

تعاون مثمر لتنفيذ المشروعات المشتركة

وحرص محافظ قنا على توجيه التهنئة إلى أليساندرو فراكاسيتي، بمناسبة توليه منصبه الجديد خلفاً للدكتورة راندا أبوالحسن، متمنياً له فترة عمل متميزة وتعاون مثمر بين الجانبين لتنفيذ المشروعات والبرامج المشتركة.

وثمن محافظ قنا دور مؤسسات المجتمع المدني، والتي يأتي على رأسها مؤسسة النداء في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى دور الدولة الفعَّال وقيادتها السياسية الحكيمة في اهتمامها بقضية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، إيمانًا بدورها البارز ومساهماتها الإيجابية في نهضة المجتمع، مما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى تشمل 4 محاور أساسية وهي التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والمرأة هو أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

حياة كريمة تعمل على توفير سكن لائق

وأضاف «الداودي»، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعمل على توفير مسكن لائق لأبناء القرى وتحسين الخدمات المقدمة لهم، فضلا عن تمكينهم اقتصادياً وإتاحة فرصة عمل مستدامة لهم، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة خاصة للمرأة المعيلة والشباب عبر بناء القدرات وتوفير القروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل فيما يخص التكتلات الاقتصادية بتلك القرى والتي بلغ عددها تقريبا 120 تكتلا في 52 مركز إداري بمحافظات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

من جانبه، أكد اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توطيد شراكته مع الحكومة المصرية وتطلعه إلى المزيد من التعاون المثمر لدعم جهود التنمية خاصة المعنية بمبادرة حياة كريمة.

كما تقدمت الدكتورة هبة حندوسة بالشكر إلى محافظ قنا لدعمه الدائم لأنشطة ومشروعات مؤسسة النداء، لافتةً إلى أن انشطة المؤسسة تستحق التكرار في جميع المحافظات، مؤكدة أن مشروعات مؤسسة النداء بقنا ما كانت لتنجح لولا الشراكة والتعاون المثمر بين المؤسسة والجمعيات التي تعمل على أرض الواقع، مشيرةً إلى أنه تم مراعاة ظروف عمل المرأة في صعيد مصر بتوفير فرصه عمل قريبة وعدد ساعات محدودة.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسس عام 1965، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل في 170 دولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشرف المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية لـ17 دولة من بينها مصر.