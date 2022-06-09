وزير الإنتاج الحربي يناقش سبل الاستفادة من خبرات علماء مصر بالخارج

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور رامي الرشيدي، المتخصص في مجال توليد المياه من الهواء والدكتور حسين الزناتي المتخصص في مجال التدريب والتنمية المستدامة، والدكتور رشيق المراغي خبير تكنولوجيا الهندسة الإنشائية والافتراضية للمدن الذكية بكندا ورئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة SAFI كواليتي للبرمجيات.

الاستفادة من علماء مصر في الخارج

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من خبراتهم في مجالات عملهم المختلفة، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

استهل الوزير اللقاء بالترحيب بالعلماء، موضحاً أن هذه اللقاءات مع العلماء المصريين تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من جهود علماء وخبراء مصر بالخارج في مجال التنمية ودعم استراتيجية الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات إلى الوطن، كما يأتي في ضوء استكمال جني ثمار مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، الذي تم إقامته برعاية السيد رئيس الجمهورية اتساقاً مع رؤى الدولة المصرية والقيادة السياسية بملف الصناعة، واستعرض الوزير خلال اللقاء أبرز الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية التي تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بجهود علماء وخبراء مصر بالخارج في الإسهام بقوة في إنجاح مؤتمرات «مصر تستطيع»، والاستمرار في تبادل الخبرات مع العلماء بالداخل، مؤكداً أن علمائنا بالخارج هم بلا شك من بين قوى مصر الناعمة ومخرجها للنهوض والتقدم في شتى المجالات وهم ثروة هائلة ونواة لثورة علمية ومكون أساسي للحاق البلاد بالركب العلمي المتسارع الخطي.

توفير المياه ضرورة لضمان صحة وسلامة الإنسان

من جانبه أكد الدكتور رامي الرشيدي المتخصص في مجال توليد المياه من الهواء أن توفير المياه يشكل ضرورة أساسية لضمان صحة وسلامة الإنسان والبيئة وإنتاج الغذاء والطاقة، مشدداً على أهمية تطوير تقنيات تساهم في تأمين مصادر مياه آمنة، وأضاف «الرشيدي»، أن توليد المياه من الهواء يساهم في دعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى ضمان توفير المياه وإدارتها بشكل مستدام وتوفير خدمات النظافة الصحية للجميع، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال توليد المياه من الهواء الجوي.

فيما ثمّن الدكتور حسين الزناتي المتخصص في مجال التدريب والتنمية المستدامة، جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار والقيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مؤكداً ثقته في قدرة الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات نظراً لما يتوافر به من مزايا تنافسية وفرص سوقية متميزة وخبرات ماهرة في مختلف المجالات، وأبدى «الزناتي»، جاهزيته لنقل خبراته في مجال التدريب والتنمية المستدامة إلى وطنه الغالي مصر، لافتاً إلى أن الهدف من مشاركته في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، هو التواصل مع المسئولين والجهات المعنية لبحث تنفيذ مركز التدريب للتقنية المهنية والإدارية للمعلمين والموظفين بالشركات والمصانع بمصر بصفته المدير التنفيذي للمركز العربي الياباني للتدريب والتنمية المستدامة.

وقام الدكتور رشيق المراغي خبير تكنولوجيا الهندسة الإنشائية والافتراضية المستخدمة لتطوير البنية التحتية والمدن الذكية بكندا ورئيس مجلس الإدارة والرئيس ومؤسس شركة SAFI كواليتي للبرمجيات، بتقديم مقترح للاستفادة من خبراته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والجهات المعنية لتدريب طلاب الجامعات المصرية على التكنولوجيا الافتراضية في المجال الإنشائي وتوطينها، مضيفاً أن شركته تستهدف تسهيل استخدام برامجها في المشروعات الوطنية لتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات بالشراكة مع الحكومة المصرية ومن ثم تصدير هذه التكنولوجيا الواعدة للدول الأفريقية والعربية بالشراكة مع مصر، وأعرب «المراغي»، عن فخره بما تشهده البلاد من طفرة حقيقية في كل المجالات.

بدوره أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، إلى أن وزارة الإنتاج الحربي شاركت في كافة مؤتمرات «مصر تستطيع»، في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما أشار إلى أن السادة العلماء المصريين أشادوا خلال لقائهم بوزير الدولة للإنتاج الحربي بإمكانات الجهات التابعة للوزارة والتي تمكّنها من تصنيع منتجات متنوعة مطابقة لمعايير الجودة العالمية بكفاءة عالية وبأسعار منافسة كما أشادوا بمشاركتها الفعالة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المواطن المصري.