مستشار وزير الإنتاج الحربي يشارك في جلسة «الثورة الصناعية» بمؤتمر مصر تستطيع

شارك الدكتور/ أحمد عبد النظير مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى في جلسة "الثورة الصناعية الرابعة: نظرة للتحضيرات المستقبلية"، وذلك في إطار النسخة السادسة من مؤتمر "مصر تستطيع" والتي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أمس تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" وتنتهي فعالياتها مساء اليوم، وقد تناولت الجلسة مناقشة الاستعدادات الواجب إتخاذها والتحضيرات اللازم توفيرها للدخول إلى عالم الثورة الصناعية الرابعة.

جاءت مشاركة مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى بفعاليات هذه الجلسة في إطار المشاركة الفعالة لوزارة الإنتاج الحربي بالمؤتمر في ضوء التعاون البناءّ مع وزارة الهجرة، حيث شاركت الوزارة في النسخ الخمسة السابقة وتشارك في 80% من جلسات النسخة الحالية، وقد شارك بجلسة "الثورة الصناعية الرابعة: نظرة للتحضيرات المستقبلية" العديد من علماء مصر بالخارج مثل الدكتورة/ هدى المراغي مدير ومؤسس مركز أنظمة التصنيع الذكية في جامعة وندسور بكندا والتي تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال الثورة الصناعية الرابعة، والمهندس/ حسام رضا الجمل سفير مفوضية الاقتصاد الرقمي بغرفة التجارة الدولية لأفريقيا والذي تتعاون وزارة الإنتاج الحربي معه من خلال شركة "أيقن للتكنولوجيا الرقمية IKEN" -التي يشغل منصب المدير التنفيذي لها- حيث يتم التعاون مع الشركة في إطار تنفيذ "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة" والتي تستهدف تدريب عدد من المهندسين على تقنيات رقمنة الصناعة من خلال مناهج تدريب شركة جنرال إلكتريك ديجيتال العالمية بهدف التمهيد والتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية لتطبيق مفاهيم وأساليب الثورة الصناعية الرابعة، كما تحدث بالجلسة أيضا المهندس/ زياد عمران المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر المتخصصة في إعادة تدوير المياه والذي يتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر بإستخدام مادة "البيوريت".

جدير بالذكر أن المهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى قد شارك أمس في إحدى جلسات المؤتمر والتي أقيمت تحت عنوان "الصناعة الخضراء: الطريق إلى COP27" وتم خلالها مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالصناعات الخضراء في ضوء استعداد مصر لإستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27، كما شارك في الحلقة النقاشية التي عُقدت بعنوان "شركاء النجاح: آفاق الاستثمار الصناعي في مصر".

تنظم وزارة الهجرة مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022، حيث تعقد مؤتمرات "مصر تستطيع" في إطار توجه الدولة للإستفادة من عقول أبناء مصر بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة والإرتقاء بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.