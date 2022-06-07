«الإنتاج الحربي» عن توريد أجهزة «التابلت» لـ«التعليم»: جاهزون لتصنيع أي مواصفات

تستهدف وزارة الإنتاج الحربى التعاون مع الجهات التعليمية لتوريد أجهزة «التابلت»، التى تصنعها الوزارة داخل شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربى»، بعدما أثبتت الأجهزة التى ورَّدها المصنع لجامعة القاهرة كفاءة عالية فى العمل، واستخدامه فى العملية التعليمية بكفاءة عالية، فضلاً عن تطوير العمل ليتواكب مع «النانو تكنولوجى».

وقال المهندس فوزى شهاب، رئيس مجلس إدارة «مصنع 144 الحربى»، إن الشركة جاهزة لإنتاج أجهزة التابلت وفق أى متطلبات قد يرغب بها العميل، لتمكنه من أداء المهام المرغوب استخدام تلك الأجهزة بها، سواء عملية تعليمية أو غيرها، مشيراً إلى وجود مرونة لديهم فى تزويد الجهاز بأى إمكانيات، طبقاً للمواصفات التى يطلبها العميل.

وأضاف «شهاب» لـ«الوطن» على هامش جولة ميدانية أجريناها فى العديد من المصانع والورش الإنتاجية بشركة «بنها»، أن الوزارة تستهدف التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومشيخة الأزهر، فى توفير أية كميات قد يحتاجونها فى الفترة المقبلة للعملية التعليمية.

وأوضح أن المصنع بصدد تصنيع وتوريد نحو 600 بوابة أمنية للكشف عن المعادن بواسطة الأفراد، وأكثر من 200 جهاز XRAY، لتفتيش الحقائب، بعمق تصنيع محلى أكبر من 70%، لصالح وزارة الداخلية، وبعض البنوك والمتاحف والوزارات والهيئات، مشيراً إلى أن الشركة اتفقت مع شركة «هانوا» الكورية للعمل على تصنيع «كاميرات المراقبة الأمنية» فى الفترة المقبلة، لتوفيرها للجهات التى قد تطلبها. ولفت إلى تصنيع الوزارة للمبات وكشافات إضاءة موفرة للطاقة بنسبة 80% تقريباً، بقدرات تبدأ من 6 وات فأكثر، كما تُصنع شاشات التليفزيون الـLCD، والـLED، بنسبة تصنيع محلى 65% مع استهداف زيادة التصنيع، مشيراً إلى أنهم بصدد تصنيع شاشة 65 بوصة بجودة عالية.

ندعم شبكات الكهرباء فى «حياة كريمة».. ونُصنع شاشات تليفزيون بنسبة تصنيع محلى 65%

وأكد أن الشركة تعمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مد وتدعيم شبكات الكهرباء عبر مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، مع الاتفاق على توريد 15 ألف شاشة تليفزيون لمشروع «بشائر الخير» فى الإسكندرية، وأيضاً تزويد «نفق الأزهر» بأجهزة إلكترونية، كما أن المصنع يعمل أيضاً على تصنيع «الدوائر الإلكترونية»، التى تدخل فى كل المنتجات الإلكترونية، مع استهداف تطويرها ليصبح تصنيع وتجميع تلك الدوائر فى المصنع وفق أحدث المعايير العالمية فى هذا الصدد.

وشدد على أن المصنع يستهدف فى الأساس العمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة من منتجات حربية ومدنية متنوعة، مشيراً إلى أن فائض العمالة والإمكانيات يوجه للقطاع المدنى.

وقال المهندس ياسر لطفى، نائب رئيس مجلس إدارة «144 الحربى»، إن هناك تعاوناً كبيراً بين الشركة ووحدات المرور فى عدد من محافظات الجمهورية، لإمدادها بمعدات الأمن، والرسائل التحذيرية، والشاشات المتعلقة بإشارات المرور، والساعات الإلكترونية، والرسائل وغيرها، بالإضافة لعدد من الجهات الأخرى، مع تصنيع الشاشات الإلكترونية المختلفة الأخرى بأية مساحات، سواء المستخدمة لأغراض الإعلان والدعاية، أو المستخدمة فى المؤتمرات ونتائج المباريات على سبيل المثال.

وأضاف أنه يجرى حالياً العمل على تطوير الإمكانيات والقدرات داخل «مصنع 144 الحربى» لتتواكب مع «النانو تكنولوجى»، الذى يستهدف المصنع العمل على تطوير قدراته للعمل عليها.

وأوضح «لطفى» أن الشركة تعمل على تسويق إمكانياتها وقدراتها ومنتجاتها لعدد من الجهات الوطنية، وللشركات الراغبة فى التعاون معها، فضلاً عن فتح آفاق للتعاون مع العديد من الدول العربية والأفريقية، وفق توجهات الدولة المصرية بالانفتاح على التعاون مع تلك الدول، فضلاً عن تنفيذ مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات مثل مبادرة «حياة كريمة».