قروض حسنة من النقابة الفرعية بمطروح.. 15 ألف جنيه لكل مهندس

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح، برئاسة المهندس خالد عبد الله عيسى، عن توفير قروض حسنة للمهندسين بشروط أعلنت عنها النقابة وجرى عمل قرعة علنية لاختيار الفائزين بالقرض الحسن، من خلال لجنة مشكلة من أعضاء مجلس النقابة، والإعلان عن نتيجة القروض بشكل علني بمقر النقابة، يستفيد منها عدد كبير من المهندسين.

15 ألف جنيه قيمة القرض الحسن

وقال المهندس خالد عبد الله عيسى، نقيب المهندسين بمطروح، في تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن نتيجة القروض، اليوم الخميس، إنه جرى الاختيار من خلال القرعة لعدد 15 مهندساً، لحصول كل منهم على مبلغ 15 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية 225 ألف جنيه، يجرى سدادها على 25 شهراً بدون فوائد، لافتاً إلى أن أعضاء لجنة القرعة العلنية شملت كلاً من المهندس وليد رضوان، رئيس اللجنة، والمهندس محمد اليمني، والمهندس عصام مرسي، والمهندس أيمن عزيز، والمهندسة هناء عطا، والمهندس أحمد بهاء، والمهندس عبدالله راضي.

شروط الحصول على قرض حسن

وأضاف نقيب المهندسين بمطروح أن نقابة المهندسين الفرعية بمطروح كانت أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقدم للقرض الحسن، وتقدم لها 55 مهندساً للحصول على القرض، وشملت شروط التقدم عدم استفادة المهندس من القرض الحسن قبل ذلك، إرفاق صورة كارنيه العضوية بالنقابة 2022 "نقابة مطروح فقط"، وإرفاق صورة سارية للبطاقة الشخصية، وإرفاق أصل إيصال كهرباء أو غاز حديث لمحل الإقامة الحالي للمهندس، وسداد رسم الاشتراك في القرض الحسن بقيمة عشرين جنيهًا، حيث بدأ التقديم يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022، واستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 مايو، وذلك بمقر النقابة بالكيلو 4 حى الزهور بمطروح.

وحضر القرعة من أعضاء مجلس النقابة كل من المهندس محمد هنداوي، والمهندس عمرو سطيحة، والمهندس كريم السيد، والمهندسة منى هنداوي.