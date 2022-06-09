محافظة سوهاج تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة

ناشدت محافظة سوهاج المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الظهيرة، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا إلى 3 عصرا، وشرب السوائل بصورة مستمرة، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية.

جاء ذلك في ضوء التحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي يشير إلى موجة حارة تشهدها البلاد في الفترة من اليوم الخميس 9 يونيو وحتى السبت 11 يونيو الجاري، حيث تصل درجة الحرارة إلى 44 درجة جنوب البلاد، مع زيادة نسب الرطوبة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، وزيادة فترات سطوع الشمس.

اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة

ووجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة الموجة الحارة المحتملة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين، مع إفادة غرفة عمليات في المحافظة بأي مواقف طارئة وأي مستجدات على مدار الساعة عبر فاكس برقم 4608070.

أهمية التواجد في الأماكن المفتوحة وجيدة التهوية

وكانت وزارة الصحة قد حذرت المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مع أهمية التواجد بالأماكن المفتوحة وجيدة التهوية، وشرب السوائل بكثرة خاصة الماء، مع ارتداء الملابس القطنية، والاهتمام بوجبة الإفطار، ويجب أن تكون غنية بالخضراوات والفاكهة، مع عدم تشغيل المكيفات بصورة متواصلة، والتقليل من تناول الموالح والكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم قدر المستطاع، لمواجهة هذه الموجه الحارة، وتجنب أضرارها على قدر المستطاع.