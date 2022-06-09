«مياه سوهاج»: مد فترة سداد المصاريف الإدارية لوظيفة مراقب أمن لـ30 يونيو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، مد فترة سداد المصاريف الإدارية للمتقدمين لوظيفة مراقب أمن بالشركة حتى 30 يونيو الجاري.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إنه يمكن التعرف على نتيجة المقبولين لتلك الوظيفة من خلال موقع الشركة الإلكتروني https://www.scww.com.eg، وذلك من خلال النقر على الموقع واختيار وظيفة مراقب أمن، ثم البحث بالرقم القومي للمتقدم.

10691 متقدما للوظيفة

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج لشؤون الموارد البشرية، أن 10691 شخصا تقدموا لشغل هذه الوظيفة على الموقع الإلكتروني للشركة، مشيرا إلى فحص أوراق المتقدمين وإعلان أسماء من تنطبق عليهم الشروط وكذلك من لا تنطبق عليهم الشروط.

ولفت إلى فتح باب التظلمات في وقت سابق، حيث تقدم 426 متقدما، وتم قبول تظلمات 135 منهم.

عدم تحصيل مصروفات إدارية من قبل

وأشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مياه سوهاج، إلى أنه لم يتم تحصيل أي مصروفات إدارية من المتقدمين لهذه الوظيفة من قبل، وأن المتقدمين لوظيفة مراقب أمن والمطابقين للشروط عليهم سداد مبلغ مائة جنيه كمصاريف إدارية على أي حساب من حسابات الشركة المعلنة، ورفع أصل إيصال التوريد على الموقع الإلكترونى للشركة في الفترة من 26 حتى 30 يونيو الجاري.

وذكرت، أنه في حال عدم الالتزام بالسداد، سيتم استبعاد المتقدم من الاختبارات لتعذر سداد نفقات الاختبارات.