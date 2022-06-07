هيئة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا: «ارتفاع درجات الحرارة»

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا لها منذ قليل حول تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 8 يونيو الجاري، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وفقا لما توقعه الخبراء وأصدرته الهيئة في بيانها خلال الأيام الماضية، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها حول تفاصيل حالة الطقس غدا، أن غدا يسود طقس حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا ستشهد أجواء مُشمسة، بالإضافة إلى حالة من نشاط الرياح خلال فترة المساء، خاصة في منطقة السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 8 يونيو

وتستعرض «الوطن» فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة لحالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 8 يونيو، على عدد من محافظات الجمهورية والتي جاءت كالتالي:

القاهرة 36 24

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 34 22

طنطا 35 22

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 22

بلطيم 31 21

مطروح 33 22

السلوم 39 21

سيوة 39 21

بورسعيد 30 23

دمياط 29 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 21

العريش 33 22

رفح 32 21

رأس سدر 37 23

نخل 36 18

نويبع 36 23

طابا 34 22

كاترين 32 18

الطور 37 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 24

الفيوم 37 22

بني سويف 37 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 25

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 41 24

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 37 28

أبو رماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 33 26.