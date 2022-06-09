الأرصاد الجوية: السبت.. ذروة الموجة الحارة وانكسارها الأحد المقبل

يسود اليوم طقس شديد الحرارة على محافظات القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري، حتى جنوب البلاد، مقابل طقس حار على السواحل الشمالية، خلال ساعات النهار، حيث تزيد فترات سطوع أشعة الشمس، ويسود طقس معتدل على أنحاء الجمهورية كافة مع بداية ساعات المساء.

الحرارة تسجل 39 درجة بالقاهرة و44 في الصعيد

وكشفت الدكتورة منار غانم بالأرصاد الجوية، أنّ البلاد ما زالت تتعرض لارتفاع تدريجي ومستمر في درجات الحرارة، حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تسجل درجات الحرارة بين 34 و36 درجة في محافظات القاهرة الكبري، ومن المنتظر أن تسجل القاهرة اليوم 38 و39 درجة مئوية، وتسجل محافظات الصعيد 44 درجة مئوية، لافتة إلى أن ذروة موجة الحر الشديدة ستكون يوم السبت المقبل، بعد ذلك سنشهد انخفاضا تدريجيا جديدا في درجات الحرارة بين 3 و4 درجات على محافظات القاهرة وجنوب الوجه البحري وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، في حين تظل محافظات جنوب الصعيد تعانى من الطقس شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة المتوقعة بين 40 و42 درجة مئوية، وذلك لمدة 48 ساعة على الأقل بعد ذلك نعود من جديد لنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بحسب ما تشير إليه صور الأقمار الصناعية.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وتابعت «غانم»، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد حاليا، نتيجة منخفض جوي شديد الحرارة والسخونة، قادم من الصحراء الشرقية للبلاد، تصاحبه رياح جنوبية شرقية حارة، وما يزيد من حدة الشعور بالطقس شديد الحرارة، هو زيادة نسبة الرطوبة في طبقات الجو.

وأضافت غانم ان نسبة الرطوبة تنخفض كثيرا مع دخول ساعات المساء، ونشاط الرياح الشرقية الجنوبية، يساعد كثيرا على تلطيف حالة الطقس، ولهذا تسود أجواء معتدلة على جميع المحافظات.