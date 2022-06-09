ضبط 7.3 طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر في القليوبية

شنت مباحث ومديرية تموين القليوبية حملاتهما التموينية لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومواجهة محاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع، والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وأسفرت الحملات عن ضبط ثلاجة أسماك ومجزر دواجن بها سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ضبط أسماك مجهولة المصدر

وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مباحث التموين، يفيد قيام حملة تموينية استهدفت عددا من المحال وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك، ما أسفر عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 7.3 طن أسماك مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً للبيع بالأسواق.

مجزر مقطعات دواجن

كما تم ضبط مجزر لذبح الدواجن به نحو 5.65 طن مقطعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطراً على الصحة العامة، قبل طرحها فى الأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق

في سياق اخر شنت مديرية امن القليوبية حمله امنية مكبرة استهدفت عددا من البؤر الاجرامية فى قرى مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات اسقفرت عن ضبط 10 قطع سلاح نارى وابيض و16 تاجر مخدرات وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

استهداف بؤر إجرامية

وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد قيام حملة أمنية مكبرة استهدفت عددا من البؤر الإجرامية في قرى مركز شرطة طوخ وبعض القرى المجاورة، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض، و16 قضية اتجار مخدرات، ضُبط خلالها كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 16 متهما لـ5 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت الحملة، التي شارك فيها إدارة تنفيذ الأحكام، من تنفيذ 5128 حكما قضائيا متنوعا، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.