السجن 7 سنوات لرئيس مباحث حلوان وضابط بتهمة قتل مواطن 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان الأسبق، وضابط آخر، بالسجن 7 سنوات، على خلفية اتهامهما بقتل مواطن في حلوان، وبراءتهما من تهمة استعمال القوة تجاه آخر.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبوالعلا، ومحمد شرف الدين محمد عبده، ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

الاتهامات في القضية

وأحال المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان الأسبق، «محبوس»، وضابطا آخر إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهما بقتل مواطن واستعمال القسوة تجاه آخر في حلوان.