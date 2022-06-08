نيابة المحلة في واقعة قتل أم لطفلها: ساعدت عشيقها لهتك عرضه بتقييد قدميه

أكدت نيابة مركز المحلة، أن ندا والدة الطفل «مازن» صاحب الـ3 سنوات، والذي قتل على يديها وعشقيها، كانت ترغب في التخلص منه قائلة «ارموه مش عوزاه ده ابن حرام»، وقررت التخلص من الطفل مع عشقيها من أجل الاستمتاع بحياتهما الشهوانية، وأنهما قاما بالتعدي عليه بالضرب المبرح وإطفاء السجائر في جسده، وإجباره على التدخين.

جاء ذلك أثناء مرافعة النيابة العامة أمام هيئة محكمة جنايات المحلة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار السيد محمود شكر رئيس الدائرة، وعضوية المستشار إبراهيم حسين صقر المستشار حسام محمد عبد الباسط، والمستشار محمد صلاح الدين داود، والمستشار محمد فتحي رئيس النيابة، ومحمد سمير وكيل النيابة، وسمير ممتاز سكرتير الجلسة.

الأم قيدت حركة الطفل لمساعدة عشقيها في الاغتصاب

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين كان لديهما سبق الإصرار والتعمد للتخلص من الطفل، وأن المتهمة «والدة الطفل مازن»، قيدت رجل طفلها بيديها من أجل عدم المقاومة أثناء قيام المتهم الأول بهتك عرضه، وتبين أن الطفل مصاب بـ3 إصابات في فتحة الشرج، وهو ما كشف عنه تقرير الطب الشرعي أثناء تشريح الجثة.

النيابة للأم: كيف تواجهين ابنك يوم القيامة؟

وطالبت النيابة العامة بالإعدام للمتهمين، لعله يكون كفارة لهما عن هذا الجرم، وتهدأ روح هذا الطفل البريء الذي تطوف داخل أرجاء قاعة المحكمة، «من لا يرحم لا يرحم»، مشيرة أنها ستنال العقاب في الدنيا وفي الآخرة، متسائلة «كيف تواجهين ابنك يوم القيامة».

بداية الواقعة.. بلاغ بوفاة طفل

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بوفاة طفل يدعى «مازن .م»، مقيم في منزل سكني بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة، وأن وراء الواقعة «م. ن»، 32 سنة، ربة منزل، وعشيقها «ن. د»، 33 سنة، وتم ضبطهما، وأنهما قاما بالاعتداء عليه بالضرب، والاعتداء بدنيا على يدي عشيق الأم والذي تزوجها عرفيا خلال 8 أشهر الماضية، وهو الأمر الذي نتج عنه تدهور الحالة الصحية للطفل ووفاته متأثرا بإصابته بالرأس وأطراف جسده.