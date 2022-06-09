السيطرة على حريق بـ«كرفان» شركة بترول وانقلاب تريلا في رأس غارب «صور»

شهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر حادثين منفصلين خلال الساعات القليلة الماضية، إذ أنقذت العناية الإلهية منطقة غرب بكر من كارثة عندما شب حريق في «كرفان» إحدى شركات البترول العاملة بالمنطقة، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

والحادث الثاني وقع إثر انقلاب سيارة تريلا محملة بمياه معدنية بطريق «رأس غارب - الزعفرانة»، دون خسارة في الأرواح، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق شب في «كرفان» شركة بترول

وشهدت منطقة غرب بكر شمال مدينة رأس غارب حريقا شب في كرفان إحدى شركات البترول العاملة في المنطقة، وتمكن العاملون من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الكرفانات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية، وجار تحديد حجم الخسائر المادية.

انقلاب «تريلا» محملة بمياه معدنية

كما تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بانقلاب سيارة تريلا محملة بمياه معدنية بطريق «رأس غارب - الزعفرانة»، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، ولم يتبين وجود إصابات خطيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ودفعت أجهزة مجلس مدينة رأس غارب، برئاسة اللواء حامد أحمد رئيس المدينة، بمعدات المجلس بالاشتراك مع معدات شركات البترول، وتمكنت الأجهزة من رفع السيارة من الطريق وإعادة تسيير حركة السيارات مرة أخرى.

إطلاق التيار الكهربائى في أعمدة الإنارة

وفي سياق آخر، أعلن اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، إطلاق التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة بعدد من الشوارع بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد أعمدة الإنارة القديمة وإنارة الشارع بالكامل، ضمن خطة المدينة في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.