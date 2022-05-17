مصرع ضابط وزوجته وإصابة آخرين في انقلاب سيارة على طريق رأس غارب

لقي ضابط شرطة وزوجته مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الغردقة - رأس غارب»، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع عقيد شرطة في الحال، ومصرع سيدة فور وصولها المستشفى، وإصابة اثنين آخرين، وتم إيداع الجثث مشرحة مستشفى الغردقة العام، ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث سيارة

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، تحمل رقم (ن ع 2185)، في منطقة «جبل الزيت»، على طريق رأس غارب والغردقة.

على الفور، دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد غريب، بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع كل من العقيد محمد عاطف الهياتمي، بإدارة مرور القاهرة، ومصرع سيدة أخرى وإصابة اثنين بإصابات خطيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأًخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

في سياق آخر، تمكن قطاع الأمن العام من ضبط «مستريحة الغردقة»، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، حيث تقدم عدد من السيدات بعدة بلاغات إلى قسم شرطة أول الغردقة، يتهمن فيه «المستريحة» بالنصب عليهن بنفس الطريقة، ونجحت في جمع مبالغ مالية وصلت إلى أربعة ملايين جنيه، وتبين أن جميع الضحايا من السيدات فقط.