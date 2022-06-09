رئيس صندوق تطوير التعليم يكشف أهمية المجمعات التكنولوجية لطلاب الإعدادية

أكد الدكتور أحمد الحيوي، رئيس صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزارء ومستشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الفني، أن المجمعات التكنولوجية هي عبارة عن مؤسسات تهدف إلى تأهيل كوادر علمية متميزة في العديد من التخصصات التي تتماشى مع سوق العمل محليا ودوليا، وهي عبارة عن أربعة تابعة للصندوق وموزعة على 4 محافظات «القاهرة والفيوم والجيزة وأسيوط»، مضيفا أنها عبارة عن مدرسة لمدة 3 سنوات، وبعدها كلية لمدة 4 سنوات، لافتا أنها مخصصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وفقا للاشتراطات التي يتم تحديدها كل عام، أبرزها مجموع الإعدادية.

المجمعات التكنولوجية بـ4 محافظات

وأضاف رئيس صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى العام الجاري تحديد الحد الأدنى للتقدم لـ«المجمعات التكنولوجية» بـ240 درجة، مضيفا أنه بعد التقدم يتم إجراء مقابلة شخصية يتم اختبار اللغة الإنجليزية والسلوكيات والمهارات، على أن يتم بعدها عمل دورة لغة ألمانية أو إيطالية، مشيرا إلى أن هناك عدد من الاستعدادات جرى الانتهاء منها بشأن قبول الطلاب بمختلف التخصصات.

المجمعات التكنولوجية

وتابع رئيس صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ومستشار وزير التعليم العالي لشؤون القطاع الفني، أن هناك عدد من التخصصات العلمية تتميز بها المجمعات التكنولوجية، تتمثل في، التخصصات الكهربائية والميكانيكية والتخصصات تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن العمل يسير بصورة منتظمة، مؤكداً أن المجمعات التكنولوجية تؤهل الطلاب لمختلف سوق العمل محليا ودوليا وكذلك التأهيل للعمل بعد الحصول على الشهادة العلمية والتدريب الشامل للعمل.

وأوضح أن المصروفات الخاصة بالمجمعات التكنولوجية، لم يتم تحريكها أو زيادتها عن العام الماضي، وأن هناك عدد من الإجراءات والخطوات يتم تنفيذها تجاه الطلاب المتعثرين وبما يسمح لهم الإعفاء من القيمة الكاملة أو الجزئية من المصروفات وفقا لما يتم تحديده.